Il Napoli vola ad Amsterdam per affrontare l’Ajax nella terza giornata dei gironi di Champions League: vincere è imperativo per entrambe

Ajax-Napoli non è decisiva, ma ha un peso specifico immenso nell’economia di un girone A all’insegna del bel calcio e delle sorprese. I favori del pronostico pendono dalla parte della banda di Spalletti che, oltre a essere la capolista del raggruppamento, è il miglior attacco della Champions League e si presenta ad Amsterdam con sei vittorie nelle ultime sei partite in tutte le competizioni. Gli olandesi, invece, non vincono dal 10 settembre, e nelle ultime tre uscite hanno raccolto un solo punto.

Un Ajax con l’entusiasmo prossimo allo zero affronta una delle squadre più in forma del momento. La squadra di Amsterdam ha incassato sconfitte tanto pesanti quanto meritate contro Liverpool e AZ Alkmaar prima della sosta, e sabato contro il modesto Go Ahead Eagles aveva l’imperativo di rialzarsi. Dopo aver sbloccato il match con Klaassen al 45′, l’Ajax si è fatto acciuffare dal gol di Willumsson a 10′ dalla fine (QUI gli highlights gratuiti della partita su Mola). La prestazione è stata migliore rispetto alle precedenti due, ma i lancieri hanno pagato la mancanza di cinismo negli ultimi metri (1 gol su 23 tiri). E il turnover massiccio operato da Schreuder non legittima nemmeno in parte un pareggio interno contro una squadra, il Go Ahead Eagles, che lotta per la salvezza.

Malgrado le difficoltà momentanee, l’Ajax rimane l’Ajax: una squadra dal gioco scintillante e piena di talenti. A partire dal suo capitano, Dusan Tadic. Il numero 10, ancora a caccia del primo gol stagionale, è uno dei migliori assistman del calcio europeo. Il potenziale offensivo degli olandesi passa poi da una batteria di seconde punte dalle notevoli proprietà tecniche. Come l’ex Tottenham Steven Bergwijn (8 gol stagionali) e il gioiello rampante Mohammed Kudus, due delle note più positive di un avvio di stagione tormentato. Senza dimenticare l’ex Pisa Lorenzo Lucca, importante carta da giocare a partita in corso. Per quanto riguarda la difesa, davanti al portiere Pasveer, Timber e Bassey formano una coppia giovane e allo stesso tempo molto affidabile. Le chiavi del gioco ajacide, però, sono nelle mani di un giocatore: Edson Alvarez, messicano dai piedi d’oro e dalla fisicità imponente.

Questo non è sicuramente l’Ajax più forte della storia, e rimane inferiore al Napoli sulla carta. Sbancare la Johan Cruyff Arena, però, è impresa ardua. I lancieri, forti della grande spinta dei tifosi olandesi, restano una delle squadre più difficili da affrontare. Kvaratskhelia e compagni sono avvisati.

L’articolo Ajax-Napoli, ecco gli avversari dei partenopei in Champions League proviene da Calcio News 24.

