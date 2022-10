Il portiere della Juventus, Szczesny parla in conferenza stampa di Champions League alla vigilia del match contro il Maccabi Haifa.

Sono queste le parole del portiere della Juventus, Szczesny che parla in conferenza stampa a Sky Sport alla vigilia del match contro il Maccabi Haifa di Champions League: “Ci sono tanti aspetti che hanno condizionato quest’inizio, la mancanza di tanti giocatori non ha aiutato ma dovevamo fare meglio. Sono tornati un paio di giocatori, altri stanno rientrando, ci stanno dando una mano. Alza il livello di autostima nella squadra ma anche nelle condizioni difficili dovevamo fare meglio. Ora c’è un mese e mezzo importante, dobbiamo portare tanti risultati a casa“.

Wojciech Szczesny

Conclude così il portiere polacco: “Io preferisco vedere sempre le cose dal campo ma, come ho detto prima, ci sono tanti aspetti che ci hanno condizionato. Dovevamo fare meglio, ho passato questo mese non benissimo. Mi sentivo inutile, ho visto la squadra in difficoltà e non potevo aiutarla. Non è stato semplice ma sono tornato con grande entusiasmo“.

