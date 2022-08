Origi in forma a Milanello: segnali importanti per Pioli che potrebbe presto concedergli più spazio

Ottime sensazioni dall’ultima seduta a Milanello in cui il gruppo, escluso Ibrahimovic, è tornato a lavorare al completo. Buoni segnali in particolare da Divock Origi, che nel 4-2 di sabato scorso ha giocato i primi minuti in rossonero e che è apparso in crescita anche ieri.

L’ex Liverpool potrebbe aumentare il minutaggio nelle prossime partite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

