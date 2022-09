Origi lanciato titolare: Pioli cambia il gioco del Milan. Il belga ha caratteristiche diverse rispetto a Giroud

Il rodaggio è finito. Divock Origi, domani sera contro la Sampdoria, verrà lanciato – salvo cambi di programma – come titolare nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Una scelta quasi obbligata per l’allenatore milanista che dovrà far tirare il fiato a Olivier Giroud, apparso stanco contro il Salisburgo. Il suo acquisto è stato fatto proprio per questo motivo, ovvero avere due titolari che si possano alternare come riferimento offensivo del resto della squadra.

Il Milan, con Origi, avrà si un centravanti capace di fare la boa, ma allo stesso tempo avrà anche un giocatore al quale piace svariare sul fronte offensivo per cercare spazi per sé stesso e per liberare i compagni. Insomma, una prima punta mobile che potrebbe portare il Milan a giocare come quando c’è stato Ante Rebic a fungere da attaccante centrale, con il croato spesso coinvolto nella manovra e bravo a togliere i punti di riferimento canonici ai difensori avversari. Lo scrive Tuttosport.

The post Origi lanciato titolare: Pioli cambia il gioco del Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG