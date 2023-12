Origi Milan, flop anche in Premier League: i numeri del belga col Forest e il possibile ritorno in rossonero l’estate prossima

Secondo quanto riportato da TMW, il ritorno in Premier League, dopo l’esperienza al Milan, per Divock Origi non sta andando molto bene.

L’attaccante belga ha giocato solo 9 partite di campionato e non è riuscito nè a segnare un gol, nè a fornire un assist. Inoltre, visto il suo rendimento scadente in prestito al Nottingham Forest, potrebbe tornare l’estate prossima in rossonero.

