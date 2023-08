Origi Milan: frenata da parte di un club! Cosa succede. La società è alla ricerca di una squadra per l’attaccante belga

Il Milan continua ad affrontare difficoltà per quanto riguarda la cessione di Divock Origi. L’attaccante rossonero era seguito dal Burnley, squadra inglese.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche questo interesse è sfumato. Ad oggi quella del club inglese non è un’opzione da considerare. I rossoneri rimangono in attesa di altre offerte.

