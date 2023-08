Origi Milan: questa è la speranza dei rossoneri! Ultime. La società rossonera ha le ore contate per quanto riguarda il belga

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il Milan spera che in queste ultime ore di mercato di piazzare Divock Origi.

Il giocatore belga sarebbe in uscita e diversi club inglesi sono in agguato. Nessuna offerta, però, è stata recapitata alla società rossonera per l’ex Liverpool.

