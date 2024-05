I rossoneri riaccoglieranno l’attaccante belga che ha deluso ampiamente in Premier League; ora i dirigenti dovranno trovargli una nuova sistemazione.

La notizia era nell’aria e pressoché certa ma ora il Nottingham Forest l’ha ufficializzata con un comunicato. “Il club può confermare che Gio Reyna, Divock Origi, Nuno Tavares, Gonzalo Montiel e Rodrigo Ribeiro hanno completato il loro periodo di prestito nel Trentside”; come si vede, non c’è nessun riferimento al diritto di riscatto. Il belga tornerà quindi al Milan ma a prescindere dalle scelte relative al nuovo allenatore, al nuovo numero 9 che arriverà dal mercato e al futuro di Jovic, è fuori dal progetto.

La ricostruzione

L’ex Liverpool è uno dei pochi errori di Paolo Maldini: fu lui che ne caldeggiò l’acquisto due estati fa a parametro zero dal Liverpool. Il suo ingaggio di 4 milioni di euro a stagione pesa sul monte ingaggi e rende difficile il lavoro dei dirigenti che ora devono trovargli una nuova destinazione. Moncada e D’Ottavio sperano di riuscire a trovare una squadra disposta ad acquistarlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto; il contratto dell’attaccante scade nel 2026.

Il rendimento

Origi, dopo essere stato una sorta di dodicesimo uomo nel Liverpool di Klopp, memorabili alcuni goal decisivi in Champions League, ha ampiamente deluso nelle esperienze successive. Al Milan ha segnato 2 goal in circa 1200 minuti giocati mentre al Nottingham Forest ha segnato 1 sola rete in meno di 800 minuti stagionali, come evidenzia la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Origi torna al Milan ma è fuori dal progetto: gli scenari proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG