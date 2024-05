Il centrocampista argentino osservato nelle scorse sessioni di mercato sta confermando le ottime referenze che aveva.

La finestra di mercato imminente è estremamente importante per il Milan: il mercato estivo del 2022 è stato un fallimento mentre quello del 2023 è andato molto meglio anche se si può sempre migliorare. Ora per ridurre il gap con l’Inter serve puntellare la rosa con operazioni molto oculate.

La situazione

Le priorità al momento sono sicuramente quella della scelta del successore di Stefano Pioli e quella del nuovo centravanti. Per il primo Paulo Fonseca sembra in pole position ma tutto può cambiare nell’arco di poche ore; sul secondo al momento sembra esserci un ballottaggio tra Zirkzee del Bologna e Sesko del Lipsia anche se sembra tutto molto prematuro. Di certo c’è che il Milan non ha assoluta necessità di vendere per investire: se arriveranno offerte monstre per i big, queste verranno prese in esame insieme all’entourage dei giocatori.

Zlatan Ibrahimović

L’obiettivo

Lo scouting del Milan ovviamente va ben oltre i confini dell’Italia e dell’Europa: la rete capeggiata da Moncada aveva segnalato in tempi non sospetti Ezequiel Fernandez (nessuna parentela con Enzo) del Boca Juniors. Calciomercato.com ricorda che i rossoneri lo valutarono la scorsa estate; ora si ritiene che possa valere 20 milioni di euro. Il Milan cerca un centrocampista con spiccate qualità difensive visto che attualmente non ce ne sono in organico ma sull’argentino ci sono Benfica e Fiorentina. I viola possono riscattare Arthur dalla Juventus sempre per 20 milioni ma l’argentino è 6 anni più giovane.

