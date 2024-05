L’allenatore portoghese è attualmente il primo nome sulla lista dei dirigenti rossoneri anche se in questi giorni sta parlando con altri club.

Il Milan si appresta a chiudere il campionato con l’ininfluente gara di sabato sera contro la Salernitana: l’occasione servirà però per salutare calorosamente Giroud, Kjaer e Pioli che lasceranno il club rossonero.

Il tecnico uscente

La dirigenza non ha scelto ancora il nuovo allenatore; in realtà non è avvenuta neanche la comunicazione dell’addio a Pioli e non è chiaro se ciò avverrà questa o la prossima settimana. C’è da negoziare con lui e col suo staff la buonuscita, la somma di tutti i contratti in essere ammonta più o meno ad 11 milioni di euro.

Stefano Pioli

Molto ambito

Il prescelto per la sua successione sembra essere Paulo Fonseca che però si trova ancora in Francia anche se il suo contratto col Lille scade il 30 giugno. Tuttosport riporta che l’altro ieri il lusitano ha avuto un lungo colloquio con il presidente della sua squadra attuale che vorrebbe tenerlo anche se non sembrano esserci molte possibilità. Oggi l’ex Roma dovrebbe incontrare invece il Marsiglia che ha intenzione di offrirgli un triennale con ingaggio di 3,5 milioni a stagione ed un importante ruolo nelle decisioni importanti sul mercato. Fonseca però ovviamente è stuzzicato maggiormente dalla proposta del Milan sia per la caratura del club sia per il fatto che il Marsiglia non giocherà la prossima Champions League. Non resta che aspettare; si pensa però che la piazza rossonera non possa essere tanto contenta del suo profilo.

