Il Milan nel prossimo mercato dovrà affrontare anche l’annoso problema dei rinnovi contrattuali dei suoi big, in particolare di Theo Hernandez. Il francese infatti ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e, senza un accordo, il suo futuro in rossonero sarebbe molto meno scontato di quanto si possa immaginare. La linea guida del Club di Via Aldo Rossi non prevede infatti l’idea di poter perdere un calciatore a zero, ragion per cui appare evidente che la prossima estate sarà decisiva per il futuro di Theo al Milan. Della questione ne ha parlato anche Calciomercato.com, svelando alcuni retroscena decisamente molto interessanti.

Theo Hernandez

Theo: stipendio raddoppiato

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, le richieste di Theo al Milan per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2026 sono davvero importanti, forse troppo. Il terzino francese infatti vorrebbe vedersi raddoppiare l’attuale stipendio, passando così dagli attuali 4 a 8 milioni. Un balzo assolutamente importante che lo renderebbe il più pagato della rosa. Calciomercato.com aggiunge inoltre che il Milan, pur volendo rinnovare il contratto del proprio terzino, non sarebbe disposto a riconoscergli quanto richiede.

Bayern Monaco alla finestra

Il Bayern Monaco è il club che ha mostrato maggiore interesse per Theo nelle ultime settimane e – come sottolinea Calciomercato.com – potrebbe decidere di accelerare per portalo in Baviera qualora ci fossero problemi di rinnovo tra lui e il Milan. Inoltre, cosa non da poco, se il Real Madrid dovesse affondare il colpo per Alphonso Davies, il club teutonico sarebbe costretto a sostituire il proprio terzino e, forte di una massiccia entrata economica, si fionderebbe su Theo potendo accontentare le sue richieste di stipendio.

