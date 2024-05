Il Milan punta convintamente su Fofana per rinforzare la propria linea mediana. Il punto sul mercato rossonero per il centrocampo.

Il Milan si è posto come priorità rafforzare l’attacco ma non solo. Fari puntati anche sul centrocampo. La squadra mercato rossonera, in tal senso, sembra avere le idee chiare sul profilo su cui puntare. Il direttore sportivo del Monaco ha fatto il punto della situazione, aprendo senza mezzi termini ad una possibile cessione.

L’apertura del Monaco

Thiago Scuro, direttore sportivo del Monaco, ai microfoni di Get French Football News ha parlato del futuro di Youssuf Fofana, entrato in orbita Milan nella prossima estate. Il dirigente ha ammesso che “c’erano buone opportunità per lui di partire la scorsa estate. È stata una sua decisione di restare a causa dei suoi obiettivi personali. È stata un’ottima decisione per noi perché ha avuto una stagione molto buona e costante, anche per lui dato che è stata probabilmente la sua migliore stagione all’AS Monaco. Probabilmente è uno dei giocatori che siamo aperti a vendere. Vedremo le opportunità che avrà. È ancora troppo presto per prendere una decisione“.

Fofana, che affare!

Youssouf Fofana può rappresentare un colpo di mercato eccellente, oltre che dal punto di vista tecnico, anche da quello economico. Il contratto del centrocampista francese scadrà infatti il 30 giugno 2025, ragione per cui il Monaco non potrà fare la voce grossa durante la contrattazione. Solo un anno fa il club monegasco rifiutò una proposta di 35 milioni del Nottingham Forest e ora, invece, potrebbe essere “obbligato” a venderlo il giocatore per 20. Un vero affare per il Milan, considerando che Youssouf Fofana sta diventando sempre più un perno della nazionale francese.

