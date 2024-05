I nerazzurri non opereranno rivoluzioni nella sessione estiva di calciomercato che sta per cominciare.

L’Inter ha intenzione di mantenere gran parte se non tutta la rosa che quest’anno ha appena vinto lo Scudetto con 5 giornate di anticipo; sul mercato dovrebbero essere effettuate solo operazioni di contorno senza dimenticare che arriveranno sicuramente Zielinski e Taremi.

Joaquin Correa

Perché investire nel vice-Sommer

Oaktree non vuole sconvolgere il modus operandi di Marotta e Ausilio: il club deve fare un utile tra i 40 ed i 50 milioni ma può farlo anche l’anno prossimo, sarebbe questa l’idea del fondo che sta per subentrare a Zhang. La priorità sul mercato in entrata potrebbe essere quella di acquistare un secondo portiere affidabile ed i dirigenti hanno messo gli occhi su Bento Krepski. La Gazzetta dello Sport sostiene che il brasiliano ha fatto intendere chiaramente di voler venire all’Inter: la volontà dei dirigenti è quella di comprarlo ora per fargli fare una stagione “di apprendistato” alle spalle di Sommer che è sotto contratto anche per la prossima stagione. Servono 15-20 milioni a meno che non intervenga qualche big di Premier che faccia salire il prezzo: Oaktree potrebbe spingere per fare l’affare perché Bento è giovane e può garantire una futura plusvalenza.

Altre operazioni

Se il costo salisse troppo l’Inter lavorerebbe per la riconferma di Audero magari chiedendo uno sconto alla Sampdoria sui 7 milioni di euro pattuiti per il riscatto. L’acquisto, invece, di un altro attaccante sarebbe possibile solo se uscissero contemporaneamente sia Arnautovic che Correa (potrebbe interessare a qualcuno in Turchia).

L’articolo Bento vuole l’Inter e Oaktree può acquistarlo per un motivo ben preciso proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG