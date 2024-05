I dirigenti hanno le idee chiare per il mercato estivo ed il cambio di proprietà ormai imminente non dovrebbe fare mutare nulla.

L’Inter attende di conoscere il proprio futuro dal punto di vista societario: è ormai certo il passaggio da Suning ad Oaktree ma il fondo, secondo moltissime indiscrezioni, non toccherà nulla a livello dirigenziale e di diktat sul mercato. I nerazzurri quindi, almeno quest’estate, opereranno come se nulla fosse successo in cabina di regia.

Nicolo’ Barella

Nodo olandese

La problematica più grossa riguarda il futuro di Denzel Dumfries perché i rinnovi di Lautaro, Inzaghi e Barella non sembrano essere in dubbio in nessun modo; solo quello del capitano richiederà ancora qualche settimana di negoziazione. Tornando all’olandese, secondo la Gazzetta dello Sport la volontà dell’Inter è quella di non perderlo. C’è, come è noto, una distanza non indifferente sul tema rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2025: l’esterno chiede uno stipendio di 5 milioni all’anno mentre Marotta e Ausilio si fermano ad 1 milione in meno. La trattativa è ripartita ma serve darsi una mossa e capire nell’arco di qualche settimana se ci sono spiragli per venirsi incontro; in caso di risposta negativa l’olandese finirà sul mercato immediatamente.

Strategia per il mercato in uscita

Anche in questo caso l’arrivo di Oaktree non cambia nulla: si cercherà di monetizzare tramite la cessione di diversi giovani senza però perderne il controllo. Si cercherà di inserire sempre una clausola di recompra.

