Peppe Di Stefano ha annunciato sia quasi tutto fatto pronto per Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Possibile annuncio in settimana.

Potrebbe essere la settimana decisiva, cruciale, per conoscere il nome del nuovo allenatore del Milan. Come direbbe Giulio Cesare il dado è ormai tratto, o almeno questo risulta dalle ultime indiscrezioni in merito al nuovo tecnico rossonero. Peppe Di Stefano, su Sky Sport, ha svelato importanti dettagli e retroscena in merito al profilo di Paulo Fonseca e al suo futuro.

Paulo Fonseca

Fonseca annunciato già in settimana

Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano, molto vicino ai fatti di casa Milan, ha svelato che “ieri c’è stato l’incontro tra Lille e Fonseca con il club che gli ha proposto un rinnovo di contratto che il tecnico non dovrebbe accettare. Domani ci sarà anche l’incontro definitivo tra Fonseca e Marsiglia, ma le speranze che l’allenatore possa accettare sono poche”. Ha poi aggiunto che “il Milan si augura che non vada a buon fine per poter fare il passo decisivo. Se ci sono i tempi per chiudere in settimana, il Milan lo farà“.

Capitolo Pioli

Peppe Di Stefano ha sottolineato quelli che saranno i prossimi passi del Milan con Pioli, dato che il 31 maggio è prevista una partita amichevole in Australia tra i rossoneri e la Roma. A tal proposito ha affermato che “bisogna capire se si risolverà prima l’accordo con Stefano Pioli, in caso contrario lui partirà con il Milan per l’Australia”. Ha concluso poi ribadendo che “l’unico nome per il successore è quello di Paulo Fonseca”.

L’articolo Panchina Milan, Fonseca a un passo: “Possibile chiusura in settimana” proviene da Notizie Milan.

