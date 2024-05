Fabrizio Romano ha svelato che il Milan potrebbe perdere il giovane talento della Primavera Simic. Sulle sue tracce ci sarebbe il Feyenoord.

Il mercato del Milan si snoderà in più direzioni. La squadra mercato rossonera infatti si è posta l’obiettivo di rinforzare ogni reparto della rosa rossonera, per colmare così il gap con l’Inter neo Campione d’Italia. In difesa il Milan perderà Kjaer che saluterà il pubblico di fede rossonera sabato sera in occasione dell’ultima gara di campionato tra Milan e Salernitana. il Club di Via Aldo Rossi però potrebbe perdere anche un altro difensore, un giovane talento della Primavera di Ignazio Abate. A riferire i dettagli della situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano che, sul proprio profilo X, ha fatto il punto della situazione del giovane difensore serbo.

Jan-Carlo Simic

Pericolo olandese per Simic

Il giovane difensore del Milan Primavera Jan-Carlo Simić, classe 2005, è uno dei prospetti più interessati sul quale sta lavorando Ignazio Abate nelle giovanili. Il giocatore serbo, il cui contratto scade nel 2025, ha trovato in stagione gloria con la maglia del Milan anche in Serie A, sommando 142′ minuti spalmati in 4 apparizioni cogliendo anche la gioia di un gol. Al momento la sua valutazione, stando a quanto riferito dal noto sito di statistiche calcistiche Transfermarkt, è di 5 milioni, valore destinato a salire nel tempo. A tal proposito, Fabrizio Romano ha affermato che “il Feyenoord è interessato al difensore del Milan Jean Carlo Simic“.

Ipotesi rinnovo con il Milan

Fabrizio Romano ha però aggiunto anche che “il Milan e Simic hanno parlato di rinnovo. Simic è stato convocato dalla Nazionale della Serbia maggiore per gli Europei 2024”. Insomma, il Club di Via Aldo Rossi non vuole privarsi dei propri gioielli, e Simic è sicuramente uno di questi. E’ auspicabile e probabile infatti che il suo contratto, così come quello di Camarda, possa essere esteso e scongiurare così ogni pericolo.

L’articolo Milan, attento a Simic! Romano: “Feyenoord in pole per il serbo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG