Fabrizio Biasin ha svelato che De Zerbi sarebbe in attesa di una chiamata dal Milan, al quale però chiederebbe garanzie tecniche.

Il tema allenatore è sempre molto caldo in casa Milan. Nonostante i rumors e le indiscrezioni, il nuovo tecnico rossonero è ancora un mistero. Nelle ultime radio mercato ha parlato di un possibile interesse del Milan per Roberto De Zerbi che, al termine della stagione, saluterà il Brighton. Sul tecnico bresciano, prima dell’addio annunciato al club inglese, pendeva una clausola rescissoria di 15 milioni che ora sarebbe quasi del tutto annullata. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha svelato importanti retroscena in merito a un suo possibile approdo al Milan.

Zlatan Ibrahimović

De Zerbi al Milan: il punto

Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Roberto De Zerbi, recentemente accostato al Milan. Ha sottolineato che nonostante non abbia vinto trofei nella sua esperienza in Premier, il profilo del tecnico bresciano è di alto livello. Ha ricordato infatti che “i suoi tifosi lo hanno osannato, gli hanno detto “resta!”. E lo amavano anche quelli dello Shakhtar Donetsk, e quelli del Sassuolo, e quelli del Foggia”. Questo perché – continua il giornalista – “di fronte a un certo tipo di progressi si può andare anche oltre il palmares”. In ottica Milan ha affermato che “a “Casa De Zerbi” sono arrivate telefonate da Porto e Marsiglia, lui attende il Milan (ma non a scatola chiusa, nel caso, vorrebbe garanzie “di campo”)“.

De Zerbi obiettivo concreto?

Nonostante il gradimento della piazza per De Zerbi, e la volontà dello stesso di legarsi nuovamente ai colori rossoneri, gli indizi suggeriscono non sarà lui il prossimo allenatore del Milan. Tutto fa infatti pensare che la scelta in casa Milan propenda per Fonseca, il tecnico portoghese che, da quanto trapela, non sta però mettendo tutti d’accordo in quel di Via Aldo Rossi.

L’articolo Panchina Milan, Basin su De Zerbi: “Aspetta i rossoneri ma vuole garanzie” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG