Il Milan si muove sul mercato estivo anche in uscita. In tal senso potrebbe salutare Origi che piace in Arabia

Dopo Rebic, diventato oggi ufficialmente un giocatore del Besiktas, potrebbe salutare il Milan anche Origi.

Come riportato da Daniele Longo il club rossonero in contatto con 3/4 squadre arabe per il belga, destino probabile al momento.

