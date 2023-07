Oristanio verso il Cagliari? L’agente del giovane fantasista azzurro: «Giocherà in Serie A»

Gaetano Oristanio, fantasista classe 2002 di proprietà dell’Inter, è finito nel mirino del Cagliari che punta a ringiovanire la propria rosa inserendo elementi di qualità come il già ufficiale Sulemana. Dopo due anni all’estero, al Volendam in Olanda, Oristanio tornerà in Italia e lo conferma lo stesso agente Beppe Riso:

«Oristanio andrà a giocare in Serie A. Salernitana No»

L’articolo Oristanio verso il Cagliari? L’agente: «Giocherà in Serie A» proviene da Inter News 24.

