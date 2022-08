Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato la prestazione del Milan a Bergamo soffermandosi su Leao e Tonali

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Atalanta-Milan:

«Secondo me no. Lo scorso anno l’Atalanta ha perso tante partite in maniera clamorosa, prendendo gol rocamboleschi. Fuori casa le ha vinte praticamente tutte. L’Atalanta ora ha cambiato, ha diminuito il pressing ma ha mantenuto i giocatori di qualità. Andare a Bergamo e portarsi via un punto non può essere considerato un dato negativo: ciò non toglie che al Milan manchi qualcosa. Un Kessié della situazioe. Leao? Nessuna crisi, ci mancherebbe altro. Secondo me nemmeno è disturbato dalle voci riferite alle grandi della Premier che lo vogliono. È normale che di giocatori del genere si parli per tutto l’anno in ottica calciomercato. La catena di sinistra del Milan, tra lui e Theo Hernandez è a posto per molti anni. Tonali? Potrebbe aver sbagliato a parlare o potrebbe esserci qualche problema di compagni di squadra che stanno “tirando” meno degli altri. Conoscendo Tonali credo che abbia detto delle cose che non pensava».

The post Orlando: «Buon punto del Milan a Bergamo, Leao e Tonali…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG