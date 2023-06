Orlando critico: «Come si fa a rinunciare a Chiesa». Le dichiarazioni sul gioiello bianconero

Massimo Orlando, a TMW Radio, si è espresso così sul possibile addio di Chiesa alla Juve.

ORLANDO – «Io avevo già detto che per me non vedeva l’ora di essere mandato via. Questo vuole. Non vuole più stare lì. È una situazione grave questa. Come fa un allenatore che deve ripartire dopo due anni drammatici a rinunciare a Chiesa È il giocatore più forte che hai e lo dai via Deve trovarsi lui la posizione in campo, non puoi rinunciare a uno come lui».

The post Orlando critico: «Come si fa a rinunciare a Chiesa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG