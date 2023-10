Massimo Orlando interviene con durezza sul caso scommesse: l’ex centrocampista si rivolge così ai giocatori coinvolti

Massimo Orlando, a TMW Radio, ha così parlato con durezza dei giocatori coinvolti nel caso scommesse.

LE PAROLE – «E io lì dico cosa ti dice la testa Ci sono contratti milionari, rischi di buttare via tutto per una cosa del genere, mi sembra da persona poco intelligente. In questo caso se arriva la punizione, te la meriti. Tonali rischia la rescissione del contratto, così Zaniolo e anche gli altri. Mi sembra una follia».

The post Orlando duro sul caso scommesse: «Cosa ti dice la testa Ora i rischi…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG