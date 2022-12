L’ex giocatore, Massimo Orlando parla a TMW Radio, ecco cosa dice nel corso della trasmissione Piazza Affari sul Milan.

Ecco cosa dice Massimo Orlando, ex giocatore che discute a Piazza Affari trasmissione di TMW Radio che parla del mercato, in questo caso del Milan, argomento Ziyech: “Speriamo che arrivi in Italia perché è un grande talento. Bisognerebbe in ogni caso gestirlo bene dal punto di vista mentale, perché in Inghilterra i problemi sono derivati proprio da qualche panchina di troppo non digerita.“

Conclude così: “Lui in ogni caso si fa notare sempre in fase di spinta, ma che si sacrifica anche in fase di non possesso. Il Milan ora non sta riuscendo a trovare ciò che cercava nel ruolo di trequartista, posto che Diaz sta tutto sommato facendo bene, ma senza trovare mai troppa continuità“.

