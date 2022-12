L’ex giocatore Massimo Orlando, parla così a TMW Radio del Milan, ecco cosa dice sull’importanza di Leao e Bennacer.

Ecco cosa dice l’ex calciatore Massimo Orlando, che su TMW Radio parla del Milan ma soprattutto di Leao e Bennacer: “Per me è più difficile rimpiazzare Leao, perché sono pochi i giocatori in grado di mettere in mostra determinate caratteristiche. Trovarne un altro come il portoghese è estremamente difficile. È cresciuto anche nel far girare la squadra.“

Sulla corsa scudetto conclude così pensando al Napoli e il mercato: “Penso di sì, perché il Milan deve ancora recuperare Maignan, può completare il reparto offensivo con Ziyech e deve ancora valorizzare De Ketelaere. Se il Milan dovesse trarre il meglio da queste situazioni potrebbe veramente diventare la migliore candidata per contendere lo scudetto al Napoli.“

