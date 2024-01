Massimo Orlando ha commentato le recenti dichiarazioni di Francesco Acerbi dopo il pareggio tra Genoa e Inter: le parole

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando si rivolge all’Inter dopo l’ultimo intervento davanti alla stampa di Francesco Acerbi, a ridosso del pareggio col Genoa.

LE PAROLE – «Non è la prima volta che sento Acerbi rilasciare interviste. È un grande giocatore ma davanti alla stampa deve ancora imparare molto. Se l’Inter inizia ad avere paura Sì, perché vinci, giochi bene, dicono che sei la più forte ma ti volti dietro e vedi la Juventus a soli due punti. Sanno che sono forti ma anche che la Juventus non mollerà di un centimetro. Per me sono anche dichiarazioni di paura, altrimenti non te ne esci con certe parole».

