Orlando: «Il calcio è cambiato, il calcio è fatto di studio dell’avversario, dei movimenti sia Mou che Allegri questo non lo facevano più»

Massimo Orlando ha parlato, a TvPlay, del tecnico della Juve Allegri e di Mourinho trovando qualche similitudine. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Allegri e Mourinho secondo me non possono più essere considerati tecnici moderni, poi è chiaro che se gli metti in mano una squadra piena zeppa di campioni sono bravi nella comunicazione e sono vincenti. Il calcio però è cambiato, il calcio è fatto di studio dell’avversario, dei movimenti sia Mou che Allegri questo non lo facevano più. Gli Xabi Alonso e i De Zerbi sono la nuova generazione di allenatori e hanno tratti simili, quindi attaccare con tanti uomini, iniziare con la costruzione dal portiere e sempre con l’idea di tenere te il pallone».

