L’ex giocatore Massimo Orlando ha voluto dire la sua opinione sulla partita scudetto tra Inter e Juve a San Siro

L’ex trequartista della Fiorentina Massimo Orlando nel corso di Maracanà, programma di TMW Radio, ha parlato di Inter Juve: match valevole per lo scudetto 2023/2024.

PARTITA – «L’andata ha deluso, io mi aspetto un’Inter aggressiva fin da subito, perché di solito aggredisce molto le partite. E’ vero che hai la Juve contro, ma se trovi il gol nei primi 20′ si mette in discesa. Se l’Inter dovesse vincere per me non li riprende nessuno. Se poi vincono con l’Atalanta e volano a +7 …Domenica è decisiva se dovesse vincere l’Inter. Credo che la sfida si possa decidere in mezzo al campo. La Juve ha meno da perdere, non deve per forza vincere, cosa che ha invece l’Inter».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG