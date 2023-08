L’ex centrocampista Massimo Orlando si è mostrato molto critico sui desideri di diversi club, specificatamente quelli che sono sull’ex Sassuolo.

Massimo Orlando a TMW Radio ha ammesso di non essere un fan di Gianluca Scamacca. “Tutta questa voglia dei club di avere Scamacca non la capisco. E’ un buon giovane, ha qualità, ma mi sembra uno che possa giocare una partita sì e tre no. Lo vedo non come un bomber vero. E’ vero che il valzer delle punte è quello, i nomi sono quelli, però Scamacca…“.

Davide Frattesi

“Due interni a centrocampo come Barella e Frattesi, con quella corsa e inserimenti non ce li ha nessuno. Samardzic è un grande giocatore, in mezzo l’Inter è messa meglio di tutti. Dietro invece è partito il portiere, dovesse arrivare Sommer non è da Inter”.

