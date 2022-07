L’ex allenatore Corrado Orrico parla a TMW del mercato del Milan comparandolo a quello della Juventus. Ecco le sue parole.

Questo il discorso di Corrado Orrico, ex tecnico, che parla intervistato da TMW, queste le parole sul Milan: “Se dal Milan mi aspettavo qualcosa in più dal mercato? No, perché mi fido ciecamente dell’organizzazione del Milan. Chi decide gli acquisti e le scelte, non ha mai sbagliato. Sono dei professionisti autentici, non come alla Juventus, dove prende le decisioni uno che viene dalla Ferrari. La Juve vive un momento dove i padroni hanno il sopravvento, mentre al Milan hanno lasciato il via libera ai professionisti.“

Milanello

a TMW Radio parla anche Mario Sconcerti, che discute di De Ketelaere: “Il prezzo si è sempre alzato e la valutazione ora è quella voluta dal Bruges. Nel frattempo ha perso Sanches, il Milan mi sembra che comunque abbia delle difficoltà. Credo che l’attaccante arriverà ma forse bisognerà avere pazienza.”

