Parla l’operatore di Mercato Gianluca Di Marzio, queste le parole su Dybala e il Milan. Ecco cosa è accaduto.

Il giornalista Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, parla intervistato a Tutti Convocati su Radio 24, queste le parole sul Milan e soprattutto Dybala: “Mourinho quando chiama i giocatori ha sempre un peso importante, ma è stato anche il lavoro di Pinto e dei Friedkin che ieri in una call hanno parlato con Dybala e lo hanno convinto a rimettersi in discussione. Il Milan aveva altra priorità, quella di prendere De Ketelaere. Il Napoli ci ha provato, ma aveva difficoltà legata ai diritti d’immagine e mentre il Napoli andava lungo la Roma ha sferrato il colpo. L’Inter si è fermata dopo aver preso Lukaku.“

IM_Paulo_Dybala

Lo stesso Gianluca Di Marzio a Sky parla dei colpi di mercato in generale: “Vedere giocatori come Pogba e Lukaku ancora nel pieno di attività che hanno lasciato la Premier League per voler venire a giocare da noi è segno di fascino ritrovato nel calcio italiano. Penso anche ad Origi e Di Maria. Tutti i nomi li unisco in unico colpo per la Serie A che riporta dei campioni in Italia.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG