L’amministratore delegato del Bayern Monaco nega interessi per alcuni top player.

Il Bayern Monaco ha praticamente acquistato De Ligt dalla Juventus per 70 milioni più 10 di bonus dopo aver ceduto Lewandowski al Barcellona e comprato Mané dal Liverpool. La Bild ha intervistato Oliver Kahn che ha illustrato la politica del club.

Harry Kane

“Harry Kane è sotto contratto con il Tottenham. E’ un attaccante top, ma resta un sogno per il futuro, non certo per questa estate. Chi prenderemo? Vedremo cosa succede nelle prossime settimane. Amo Cristiano Ronaldo, tutti sanno il giocatore fantastico che è. Ma ogni club ha una certa filosofia e non sono sicuro che sarebbe il segnale giusto per il Bayern e la Bundesliga se lo prendessimo ora“.

