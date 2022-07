Si pensava che ieri potesse essere la giornata decisiva per il futuro di Gleison Bremer: non lo è stata ma cose importanti ne sono comunque successe.

Ieri sera a cena l’Inter ha incontrato il Torino per parlare di Gleison Bremer: i nerazzurri avevano capito che la Juventus con i soldi della cessione di De Ligt sarebbe scesa in campo prepotentemente. Marotta ha avuto un colloquio anche con Steven Zhang nel pomeriggio da cui è emersa la volontà di non concedere un extra budget.

Urbano Cairo

L’offerta dell’Inter quindi ammonta a 30 milioni più il prestito di Cesare Casadei; Sky Sport riporta che il Torino ha ascoltato la proposta e darà prossimamente una risposta. La Juventus potrebbe offrire 40 milioni cash ai granata; ora il vantaggio che l’Inter aveva per il difensore si è assottigliato se non è proprio svanito, si aspetta una decisone da parte di Cairo e Vagnati.

