Mario Sconcerti a calciomercato.com parla di Dybala e di perché l’Inter non ha completato la trattativa per portalo in nerazzurro.

Queste le parole del giornalista Mario Sconcerti a calciomercato.com parla di Dybala e dell’Inter: “Non è nemmeno vero che l’Inter non abbia bisogno di Dybala. Se non lo prende è perché non può, non per il numero di attaccanti a disposizione. Dybala va preso adesso perché il momento è solo questo e servirà comunque per i prossimi 4/5 anni.“

IM_Paulo_Dybala

Aggiunge il giornalista: “L’Inter ha due attaccanti che vanno a scadenza di contratto (Dzeko e Sanchez), più Lukaku in prestito. Dybala servirebbe eccome, se poi non puoi permettertelo è un altro dato, ma non un dato tecnico, di opportunità di squadra.” Conclude così sull’oramai nuovo giocatore della Roma, dove avrà comunque una clausola di venti milioni di euro. Vedremo se Marotta se ne pentirà in futuro.

