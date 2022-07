Parla Barzaghi il giornalista di Sport Mediaset che dice la sua sulla trattativa Bremer-Inter. Ecco costa sta succedendo.

Il giornalista di Sport Mediaset, Marco Barzaghi parla così della trattativa tra Bremer e Inter: “Inter non partecipa ad aste per Bremer, l’offerta al Torino rimane 30 milioni più il prestito di Cesare Casadei. Se non dovesse arrivare arrivare il difensore brasiliano, Milan Skriniar resta.“

Bremer

Michele Criscitiello, giornalista parla così a Tuttomercatoweb: “Inzaghi è stato molto chiaro: vuole un difensore subito, e l’Inter deve chiudere in fretta per Bremer. Beppe e Piero lo sanno bene, anche Simone ma siccome sono tutti e tre uomini di calcio sono consapevoli che prendere Bremer oggi non è come prenderlo al 30 luglio.” Su Bremer però oramai la concorrenza della Juventus è sempre più forte ed è passata in vantaggio con una offerta più alta sia alla squadra che al giocatore.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG