Belotti è l’ultima idea della Juventus come vice Vlahovic, può arrivare a parametro zero ma il ragazzo deve pensarci.

La Juventus ha offerto all’attaccante ex capitano del Torino, Andrea Belotti di diventare il vice Vlahovic. Il giocatore andrebbe a giocare la Champions League e lotterebbe per i titoli come mai fatto in carriera. Ma può l’ex capitano del Torino, andare dai bianconeri? il ragazzo ci sta pensando seriamente ma non ha preso una decisione che possa sfociare in trattativa ancora.

Andrea Belotti

La punta ex granata ha 28 anni, viene da una stagione travagliata che l’ha visto scendere in campo per ventidue volte condite da otto reti. Allegri lo ritiene il perfetto vice Vlahovic, fisico e conosce il campionato italiano alla perfezione. Oltre che comunque assicura un discreto bottino di reti. Ma per far nascere la trattativa servirà l’assenso appunto dell’ex capitano del Toro. Pjaca invece è oramai diretto alla Sampdoria in via definitiva gratis con una percentuale sulla futura rivendita, il croato è in scadenza di contratto.

