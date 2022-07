La Juventus dopo la cessione di De Ligt ha assolutamente bisogno di chiudere per un centrale come Bremer, ma l’Inter ha una promessa.

Si è letteralmente infuocata la corsa a Bremer, il centrale brasiliano del Torino andrà alla Juventus o all’Inter. Con quest’ultima che oggi è chiamata alla chiusura. Finalizzazione che è messa alla dura prova dai bianconeri, offerti 4,5 milioni di euro al giocatore all’anno e 35 milioni di euro più 5 milioni bonus ai granata di Cairo.

Bremer

L’Inter era arrivata a 30 milioni e 3,5 al giocatore all’anno. Ora Marotta vuole fare forza sulla promessa ricevuta di chiudere a determinate cifre, ma dal lato granata ora si gioca giustamente al rialzo. Marotta ha comunque la priorità oggi, se riuscirà a trovare un accordo entro oggi, il brasiliano sarà nerazzurro. Altrimenti domani sarà il turno dei bianconeri provare a chiudere, e pare che le argomentazioni finanziarie ci siano tutte. Non ci resta che attendere per vedere se l’Inter deciderà di chiudere per Bremer o resterà sulle proprie cifre con la Juventus pronta.

