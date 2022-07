Fatta per il difensore centrale olandese De Ligt che passa dalla Juventus al Bayern Monaco per una cifra superiore agli 80 milioni di euro.

L’olandese centrale difensivo della Juventus, pardon il nuovo difensore praticamente del Bayern Monaco, De Ligt è praticamente pronto a sbarcare in terra tedesca. La vicenda nasce all’inizio di questo calcio mercato, la Juventus prende Pogba e chiede allo stesso procuratore il rinnovo del centrale. La risposta è stata che ci sarebbe stato solo con abbassamento della clausola e non prima di un anno dalla scadenza, se la squadra si fosse dimostrata di essere tornata al top in classifica. I bianconeri non hanno voluto rischiare di arrivare a scadenza.

Matthijs De Ligt

Il Bayern Monaco che da anni vuole l’olandese non si è fatta sfuggire l’occasione. Prima l’accordo con il calciatore, 12 milioni netti all’anno. Poi la caccia al ribasso prima con 60 milioni di euro più bonus, respinti e infine l’accordo su circa 75 milioni di euro più 10 bonus. Con l’esattezza l’importo delle cifre si saprà dopo il comunicato, l’unica cosa certa è che non sarà minore complessivamente di 80 milioni di euro.

