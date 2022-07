Paulo Dybala è un nuovo calciatore della Roma, grandissimo colpo della società giallorossa che ha trovato l’accordo con l’argentino.

La Roma ha trovato il nuovo fantasista, il campione, l’argentino che per anni è stato il numero dieci della Juventus, Paulo Dybala è dei giallorossi. L’argentino dopo essere stato sedotto e messo in lista d’attesa dall’Inter ha deciso di non voler più aspettare. Il Napoli con Spalletti in primis aveva provato a sedurre l’argentino ma il progetto sportivo e soprattutto la questione dei diritti pubblicitari hanno praticamente rallentato troppo la trattativa.

IM_Paulo_Dybala

La Roma dopo tanti ripensamenti ha agito con forza, 4,5 milioni netti più 1,5 bonus abbastanza semplici legati più che altro alle presenze. La telefonata di Mourinho e la centralità nel progetto hanno fatto breccia nel cuore dell’argentino che non ha opposto più resistenza. I giallorossi hanno un nuovo imperatore, si chiama Paulo Dybala. Volerà in Portogallo per le visite mediche.

