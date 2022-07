Dalla Spagna arrivano notizie clamorose riguardanti una possibile trattativa che potrebbero condurre gli azzurri.

Il Napoli non ha ancora un secondo portiere in rosa considerato che David Ospina è andato via senza rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno scorso. Il primo dovrebbe essere Alex Meret senza troppe discussioni, la dirigenza degli azzurri dovrebbe acquistare un secondo di esperienza, finora si è parlato molto di Salvatore Sirigu del Genoa.

Marca invece lancia la suggestione Kepa Arrizabalaga: il portiere spagnolo ormai viene considerato una riserva al Chelsea nonostante sia stato pagato 80 milioni. Secondo i media spagnoli il Napoli potrebbe prenderlo in prestito per un anno; opzione che l’estremo difensore accoglierebbe volentieri vista la necessità di rilanciarsi anche in vista dei Mondiali.

