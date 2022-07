Il club londinese non si fermerà all’ex difensore del Napoli ma farà un altro investimento nel reparto arretrato.

Il Chelsea non ha ancora finito le operazioni di mercato in difesa nonostante l’acquisto di Kalidou Koulibaly per 40 milioni.

Pallone Champions League

I londinesi infatti nei mesi scorsi hanno perso Andreas Christensen e Antonio Rüdiger a parametro zero e quindi hanno bisogno di ancora un altro acquisto: sembrano essere svaniti per vari motivi gli obiettivi De Ligt, Nathan Aké e Jules Koundé. Tuchel, secondo Express, avrebbe puntato Presnel Kimpembe del Paris Saint Germain: questo è in uscita dal club parigino che però non lo regala. secondo i media inglesi il costo del centrale francese sarebbe addirittura di 42 milioni di sterline.

