Orrico sicuro: «Sacchi o Inzaghi? Ecco chi ha ragione!». Le parole sul dibattito dopo le accuse dell’ex tecnico rossonero

Intervistato da TMW, Corrado Orrico si schiera dalla parte dell’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi nello scontro a distanza con Simone Inzaghi relativo al gioco dell’Inter.

SACCHI O INZAGHI? – «Onestamente non ho seguito tantissimo questo dibattito però penso che Sacchi abbia ragione: Inzaghi non ha ancora vinto un campionato ma ha vinto tante finali ed è una cosa difficile da spiegare. Io dico: saranno i giocatori. Quando c’è di mezzo una finale, che è molto prestigiosa, sono galvanizzati al massimo. In campionato il lavoro è un po’ diverso, mi consenta un paragone: come quello nell’endurance».

The post Orrico sicuro: «Sacchi o Inzaghi? Ecco chi ha ragione!» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG