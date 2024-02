Orsato da rivedere in Milan Atalanta, ma Modric aveva avvisato tutti: «È uno dei peggiori arbitri che conosco». Le dichiarazioni

Daniele Orsato è stato molto criticato dai tifosi rossoneri dopo il match tra Milan e Atalanta di ieri sera per aver concesso un rigore molto discutibile dopo un rapidissimo controllo al VAR.

Così Luka Modric sull’arbitro italiano dopo Argentina-Croazia, match giocato in Qatar: «Di solito non parlo degli arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. È uno dei peggiori che conosco e non lo dico da oggi. È un disastro. Stavamo controllando bene la partita, quando è arrivato l’episodio chiave. C’era un corner per noi, che l’arbitro non ha dato, e sull’azione successiva c’è stato il rigore, che non c’era assolutamente, perché è stato Alvarez a cercare il contatto con il nostro portiere Livakovic e non viceversa. Mi chiedo come si possa fischiare un rigore del genere. Ormai però è successo e non possiamo più farci niente»

