Orsato non dirigerà Milan-Juventus: cambia l’arbitro

Daniele Orsato non arbitrerà la super sfida di campionato tra Milan e Juventus, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica sera allo stadio San Siro con fischio d’inizio alle ore 20:45. A riportare la notizia, tra gli altri, è il Corriere dello Sport, che parla di una indisponibilità del fischietto della sezione di Schio.

Si ora attende il nome del direttore di gara che prenderà il posto di Orsato. Stando sempre a quanto riferito dal noto quotidiano romano, la scelta dovrebbe ricadere tra Di Bello (il quale era già stato designato come addetto al VAR del big match del Meazza), Massa o Valeri. La rinuncia di Daniele Orsato (per validi motivi, sicuramente) farà certamente discutere.