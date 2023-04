Fernando Orsi ha detto la sua sul prossimo confronto di campionato tra Lazio ed Inter, in programma il 30 aprile alle 12.30

Il doppio ex Fernando Orsi parla a Radio Radio del prossimo match di campionato tra Inter e Lazio, coi biancocelesti che si son complicati la corsa Champions:

INTER E LAZIO– «Un passo falso ci può stare, dopo una striscia positiva importante. È venuto forse nel momento sbagliato: era meglio se fosse venuto con gli scontri diretti. Se tu vinci col Torino hai la possibilità di sbagliare con Inter e Milan, adesso ce n’è meno. Sono due scontri diretti importanti, anche se poi vengono nel mezzo fra la Coppa Italia per l’Inter e la Champions League per entrambe. Qualche squadra di punti ne perde, soprattutto se è in semifinale di Champions League».

L’articolo Orsi: «La Lazio ora non può sbagliare con l’Inter» proviene da Inter News 24.

