L’ex portiere Nando Orsi ha anticipato alcuni temi del derby di Milano di sabato prossimo.

Nando Orsi ha parlato di derby a Radio Radio. “Non so chi sia favorito, tutte e due stanno bene. Sono convinto che questa partita venga nel momento giusto di esaltazione di forma e psicologica delle due squadre, sono convinto vedremo una partita di alto livello”.

Stadio San Siro Pioggia

“Mi incuriosisce il Milan, mentre l’Inter è già conosciuta, per la velocità in cui Pioli è riuscito a far entrare i suoi giocatori negli schemi del nuovo assetto tattico. Questa è una partita che può essere catalogata come Liverpool-Manchester City, come intensità e importanza”.

