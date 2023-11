Orsi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter e delle ultime polemiche riguardanti Lukaku

Nel corso di Radio Radio Mattino, l’ex portiere, Nando Orsi, ha parlato della questione legata a Lukaku e le polemiche in casa Inter.

«Il Lecce è una squadra che ora sta prendendo la sua dimensione, ma è particolare, difficile, gioca sull’intensità. E la Roma non sta passando un periodo così florido. Una partita da giocare, non so se con tutti gli effettivi. Comunque all’Inter non va proprio giù Lukaku. Ieri Ausilio, poi anche Inzaghi e Marotta.»

