Fernando Orsi ha detto la sua sul percorso dell’Inter in campionato, con uno sguardo all’obiettivo scudetto: le parole

Sulle frequenze di Radio Radio Mattino Sport e News, Fernando Orsi si concentra sull’Inter e sull’imminente sfida col Genoa. Un focus particolare sulla concorrenza della Juve per lo scudetto.

LE PAROLE – «Se fossi l’Inter avrei paura anch’io, perché quando c’hai attaccata la Juventus così, alla fine il risultato te lo porta a casa in qualsiasi modo. Finora è un campionato a due, la Champions League è più allargata perché le altre non camminano. L’Inter è più forte, è una squadra consapevole, con i cambi. Alla fine la Juventus sembra stentare un po’ ma alla fine porta a casa il risultato. Pericoloso per l’Inter, ma se continuano così diventa un campionato avvincente e nessuna delle due sembra voler mollare».

L’articolo Orsi sull’Inter: «Se fossi in loro avrei un po’ di paura» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG