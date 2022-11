L’attaccante esterno del Bologna, Riccardo Orsolini lancia la sfida all’Inter, queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Sono queste le parole alla Gazzetta dello Sport, di Riccardo Orsolini, ala del Bologna che parla qualche ora prima della sfida all’Inter, ecco le sue parole: “Ho sempre avuto il fuoco dentro. Mi danno fastidio le parole di chi dice che in campo gioco senza voglia. In questo periodo ho cercato di raddrizzare il periodo storto. Fischi? Ero abituato a riceverli dai tifosi avversari e non dai miei, ci sono rimasto male. Il mio amore per Bologna non è mai cambiato.“

Conclude l’esterno offensivo: “Ho sempre pensato di diventare grande qui, anche perché ho avuto diverse occasioni per andarmene. Motta? Sin dal primo giorno ha dimostrato fame di voler far bene. Tutta la squadra l’ha seguito. Inter? Ce la giocheremo eccome, anche di più di qualche tempo fa“.

