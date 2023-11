Riccardo Orsolini non dimentica Sinisa Mihajlovic e ricorda il suo ex allenatore: parla così l’attaccante del Bologna

Ai microfoni di Dazn, Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha così parlato di Sinisa Mihajlovic.

LE PAROLE – «Ricordo le bisticciate con lui. Erano dei confronti, pacifici anche se con Sinisa non lo era mai avendo dei modi un po’ bruschi. Però magari sbroccava, poi ti guardava e se la rideva. Stranissimo. Lui non era uno che le mandava a dire, io nemmeno e capitava non fossimo d’accordo. Però per me è stato il primo allenatore che ha capito veramente la mia importanza all’interno della squadra. Con lui ho raggiunto la Nazionale per la prima volta, senza dubbio Sinisa era un grande uomo».

