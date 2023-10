Le parole di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sul suo futuro con la maglia degli azzurri. I dettagli

Victor Osimhen ha parlato del Napoli a TV Play.

NAPOLI – «Pallone d’Oro? Se verrà sarà una cosa favolosa, per me già essere un giocatore a questo livello è un sogno. Se dovesse arrivare sarebbe fantastico, ma non è un ossessione. A Napoli mi trovo molto bene: segnare è sempre una emozione, farlo al Maradona ancora di più. Prima di arrivare Koulibaly mi parlò dello stadio, della squadra, della città. Mi ricordo il primo gol contro l’Atalanta e ancora ora ho la pelle d’oca quando segno perché giocare e segnare dinanzi a 50-60mila persone che urlano il tuo nome è incredibile».

AVVERSARI – «Immobile è uno di quegli attaccanti che rispetto tanto, è mortale con l’instinto dell’attaccante. Fa cose davvero difficili e faccia a faccia gli ho detto quanto è forte e lo rispetto. Lui è una leggenda e spero di arrivare a quel livello. Leao è incredibile, grande grande talento, ricordo le partite contro il Milan. Quando sono arrivato al Lille mi ha inviato un messaggio, mi è sempre piaciuto. Bello per il campionato avere giocatori di questo livello, danno una spinta a tutto il sistema. Il portiere più forte? Mike Maignan, è grosso e ha grandi riflessi, è incredibile. Anche quando eravamo compagni era difficile fargli gol in allenamento ed è anche molto bravo con i piedi».

